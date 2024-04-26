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Пьяного велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Пустошке

Пьяного велосипедиста госпитализировали в результате ДТП с участием бесправного мотоциклиста в Пустошке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №2на улице Татьяны Птичкиной. По предварительной информации, велосипедист в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мальчиком 2008 года рождения, который двигался по встречному направлению на мотоцикле.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности ДТП устанавливаются.