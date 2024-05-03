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Водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет в Великолукском районе, пострадал пассажир

Водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет в Великолукском районе 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Водитель автобуса ПАЗ 1977 года рождения на 2 километре автодороги Сивцево-Великополье потерял сознание и съехал в правый кювет.

В результате дорожно транспортного происшествия пострадала пассажирка автобуса 1987 года рождения. Ее доставили в великолукскую больницу с травмами в виде сотрясения головного мозга и ушиба лица.