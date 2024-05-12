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Почти 20 человек пострадали в авариях на дорогах Псковской области за неделю

1679 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 6 по 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 11 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - напомнили в ведомстве.