АвтоМир / Происшествия / ДТП

Онлайн-брифинг о ДТП в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 16 мая. Тема разговора - «ДТП в Псковской области: статистика и профилактика».

Какова статистика аварийности на дорогах Псковской области за 4 месяца 2024 года. По каким дням чаще всего случаются ДТП? Сколько пешеходов в Псковской области сбито с начала года, по каким причинам? Каков общий объем собранных с начала года штрафов?

Об этом и многом другом рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.