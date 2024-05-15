Названы самые аварийные дни на псковских дорогах

Самым аварийным днем на дорогах Псковской области за четыре месяца 2024 года стал вторник. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
«В прошлом году самым аварийным днем был четверг. За четыре месяца 2024 года самым аварийным считается вторник», - сказал Сергей Иванчук.
За четыре месяца текущего года во вторник произошло 35 ДТП, в которых пять человек погибли, 43 человека получили ранения.
На втором месте по аварийности — пятница. Произошло 30 ДТП, три человека погибли, 36 получили ранения.
На третьем месте — суббота. Зафиксировано 29 ДТП, при которых восемь человек погибли, включая двух детей, 45 получили ранения. Таким образом, наиболее тяжкие последствия ДТП отмечаются по субботам.