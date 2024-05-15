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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Названы самые аварийные дни на псковских дорогах

16.05.2024 15:23|ПсковКомментариев: 0

Самым аварийным днем на дорогах Псковской области за четыре месяца 2024 года стал вторник. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В прошлом году самым аварийным днем был четверг. За четыре месяца 2024 года самым аварийным считается вторник», - сказал Сергей Иванчук.

За четыре месяца текущего года во вторник произошло 35 ДТП, в которых пять человек погибли, 43 человека получили ранения.

На втором месте по аварийности — пятница. Произошло 30 ДТП, три человека погибли, 36 получили ранения.

На третьем месте — суббота. Зафиксировано 29 ДТП, при которых восемь человек погибли, включая двух детей, 45 получили ранения. Таким образом, наиболее тяжкие последствия ДТП отмечаются по субботам.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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