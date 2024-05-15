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Пострадавшего при столкновении с грузовиком водителя «Нивы» деблокировали спасатели в Псковской области

Легковой и грузовой автомобили столкнулись в пятницу, 17 мая, в деревне Которск Плюсского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям в 17.11. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

По сообщению газеты «Плюсский край», при столкновение грузовика Hyundai и «Нивы» водитель легкового автомобиля оказался зажат в транспортном средстве. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего для передачи медикам. Также при ДТП пострадали пассажир «Нивы» и водитель грузовика. Помощь им оказывалась на месте происшествия.