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В Пскове во дворе дома сбит 7-летний ребенок

В Пскове во дворе дома сбит 7-летний ребенок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 16 мая в 19.45 у дома 91 на Рижском проспекте.

По предварительной информации, водитель Lada Granta, женщина 1984 года рождения совершила наезд на пешехода - ребенка 2017 года рождения. Он выбежал из-за припаркованной автомашины во дворе дома. Мальчик госпитализирован.

Еще одно ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Пскове в тот же день. По предварительной информации, в 06.02 у дома 24 по улице Кузбасской дивизии, водитель Renault Logan, мужчина 2001 года рождения столкнулся с Lada Largus, которая ранее остановилась на запрещающий сигнал светофора. Пострадала водитель Largus, женщина 1975 года рождения. Не госпитализирована.