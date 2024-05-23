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Медики из Пскова стали очевидцами ДТП в Ленобласти и оказали помощь пострадавшим

Медики из Пскова оказали помощь участникам дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Сотрудники Псковского территориального центра медицины катастроф, фельдшер Оксана Козлова и медсестра Анастасия Рыбакова, возвращаясь с поездки из Санкт-Петербурга, стали очевидцами крупного ДТП у города Луги, где столкнулись автомобиль Mitsubishi и микроавтобус Renault Trafic с прицепом.

Медики извлекли из искореженного автомобиля мужчину и женщину и провели противошоковую терапию до прибытия бригад сокрой помощи.

«Настоящие герои!» - отметил губернатор.