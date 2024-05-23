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В Новосокольническом районе ВАЗ оказался в кювете на закруглённом участке дороги

В Новосокольническом районе ВАЗ съехал с дороги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 25 мая около 4 часов утра на 14-м километре дороги Маево - Салютино.

Водитель ВАЗ-2112, мужчина 1985 года рождения на закругленном участке грунтовой дороги не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП пострадал сам водитель. От госпитализации отказался. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции.

Также 25 мая около 22.12 на 140-м километре Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе водитель ВАЗ-21102, мужчина 1994 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции.