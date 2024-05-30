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Водителя госпитализировали после наезда на дерево в Великолукском районе

Водитель автомобиля ГАЗ врезался в дерево в Великолукском районе, мужчину госпитализировали. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июня около 11:15 на 678-м километре дороги Устюжна - Великие Луки - Невель.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево. В результате ДТП водитель пострадал, его доставили медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.