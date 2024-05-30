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Три человека пострадали в результате опрокидывания Mitsubishi на дороге Остров - Новоржев

Три человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет в Островском районе 1 июня. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:00 на 9-м километре автодороги Остров - Новоржев.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi, мужчина 1972 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль там опрокинулся. В результате ДТП водитель пострадал, его доставили в медицинское учреждение.

Также в машине находились пассажиры мужчина 1992 года рождения и женщина 1991 года рождения, от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.