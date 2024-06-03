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Начинающий водитель опрокинул автомобиль из-за выбежавшего на дорогу лося в Пыталовском районе. ФОТО

Начинающий водитель опрокинул автомобиль из-за выбежавшего на дорогу лося в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 1 июня в 23.40 на 7-м километре автодороги Гавры-Красногородск в Пыталовском районе.

Водитель 2006 года рождения, житель Пыталово управляя автомашиной Lada Granta, не выбрал безопасную скорость движения. При попытке избежать наезда на выбежавшего на дорогу лося не справился с управлением.

Произошло опрокидывание транспортного средства. Пострадала пассажирка - девушка 2008 года рождения, жительница Пыталовского района. Не госпитализирована.