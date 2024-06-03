Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели»

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта

Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября