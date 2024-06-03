Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели»

Легковой автомобиль Mazda и «Газель» столкнулись у дома №41 на Рижском проспекте в Пскове 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В результате дорожно-транспортного происшествия сбита стойка светофора. Автомобиль Mazda получил сильные технические повреждения, у «Газели» поврежден задний фонарь.
На месте работает ДПС, энергетики. Столкновение произошло в 6.20. По предварительным данным, пострадавших нет.
Провод провис вдоль проспекта, но повернуть во дворы можно. Подробности выясняются.