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Водитель фургона попал в больницу после наезда на лося в Псковском районе. ФОТО

Водитель фургона попал в больницу после наезда на лося в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 6 июня в 00.50 на 268-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель Mercedes-Benz Sprinter, мужчина 1992 года рождения, житель республики Беларусь, совершил наезд на дикое животное. Лось перебегал проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. После наезда автомобиль съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.

Пострадал водитель. Госпитализирован в псковскую областную больницу.

фото места ДТП в сторону г. Пскова в светлое время суток

Добавим, судя по фото, автомобиль двигался в сторону Пскова. После столкновения из салона высыпались коробки.

фото места ДТП в сторону Санкт-Петербурга в светлое время суток

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате столкновения животное погибло.