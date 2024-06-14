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Водитель Renault влетел в грузовик и разбился насмерть в Локнянском округе

Водитель автомобиля Renault Symbol погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в деревне Михайлов Погост Локнянского муниципального округа 14 июня около 14.50. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

По предварительной информации, водитель 1954 года рождения выбрал небезопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовой автомобиль «Урал». Водитель автомобиля Renault погиб на месте ДТП, в машине он был один.

Подробности произошедшего выясняются.