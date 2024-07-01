АвтоМир / Происшествия / ДТП

Renault съехал в кювет по дороге на Самолву, пострадала пассажирка

Пассажирка пострадала в ДТП в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 1 июля около 11.05 на автодороге дороги Кятицы - Низовицы - Самолва - Пнево.

Водитель Renault Sandero, женщина 1985 года рождения, не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате пострадала пассажирка 1963 года рождения, женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Добавим, по информации ГУ МЧС России по Псковской области, ДТП произошло на 7-м км дороги на деревню Самолва.