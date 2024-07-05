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Пассажир автомобиля попал в реанимацию после столкновения с автобусом в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 5 июля в 6.45 на улице Поземского у дома 123.

Водитель автобуса Zathong, мужчина 1976 года рождения, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Audi A6 под управлением мужчины 1998 года рождения, автомобиль двигался по главной дороге.

В столкновении пострадали два человека. Водитель Audi A6, по предварительной информации, получил переломы ребер, лучевой кости, множественные раны лица. Госпитализирован в торакальное отделение областной больницы. Пассажир Audi 1990 года рождения госпитализирован с реанимационное отделение с переломами ребер, переломом грудины и двухсторонним пневмотораксом. Информация о травмах уточняется.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства происшествия уточняются.