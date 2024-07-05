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Массовое ДТП произошло на трассе «Псков»

Крупное ДТП произошло на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленинградской области. На видео очевидцев попали семь машин, две из них на обочине. На участке организовано реверсивное движение.

Фото: кадор из видео Telegram-канала «Мегаполис|ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер»

По предварительным данным, около полудня 7 июля на 88-м километре трассы Р-23 «Псков», у деревни Выра, столкнулись грузовик и три легковых автомобиля, пишет 47news.

Очевидцы, проезжавшие мимо, сняли на видео последствия ДТП. В кадр попал перевернутый в кювете грузовик с цистерной и искореженный кузов легкового автомобиля. Еще несколько машин стоят на проезжей части.

Видео: Telegram-канал «Мегаполис|ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер»

Предварительно известно о троих пострадавших, включая ребенка. Проверку по факту случившегося проверку проводят инспекторы ГАИ.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на участке федеральной трассы временно организовано реверсивное движение.