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Водитель Lifan погиб в результате столкновения с автобусом в Островском районе

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с автобусом в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля около 23.25 на 338-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе.

Водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной Lifan, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с рейсовым автобусом Neoplan под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался во встречном направлении и имел преимущество в движении.

В результате транспортные средства получили технические повреждения. Травмы получили второй водитель автобуса и пассажиры (женщины) автомашины Lifan.

Водитель автомашины Lifan скончался в медицинском учреждении.