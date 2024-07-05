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Четыре автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадали три женщины и ребенок

Четыре автомобиля столкнулись в Великих Луках 9 июля, пострадали три женщины и ребенок. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городе Великие Луки, дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.40 у дома №127 на Октябрьском проспекте.

Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, женщина 1978 года рождения, выбрала небезопасную дистанцию до движущегося впереди средства - автомобиля Lada Vesta под управлением мужчины 1981 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

После машину Lada Vesta отбросило в Chevrolet Aveo под управлением женщины 1973 года рождения. Затем с Mitsubishi Pajero совершил столкновение автомобиль Nissan Almera, за рулем которого был мужчина 1978 года рождения, который также выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры автомобиля Lada: женщины 1980, 1985 и 1968 года рождения. Также помощь потребовалась пассажиру автомобиля Chevrolet - девочке 2008 года рождения.

Водители были трезвы, обстоятельства выясняются.