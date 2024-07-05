Водитель Skoda сломал ключицу в результате ДТП в Великолукском районе

Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением в Великолукском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», дорожно-транспортное происшествие произошло в 3:35 12 июля на 458-м км автомобильной дороги М9 «Балтия».
Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»
Причиной ДТП стало превышение скоростного режима.
Водитель, мужчина 1985 года рождения, доставлен в Псковскую областную клиническую больницу города Великие Луки с диагнозом: закрытый прелом левой ключицы.
Сотрудники отделения Госавтоинспекции призывают граждан не садиться за руль в утомлённом состоянии и выбирать безопасный скоростной режим.