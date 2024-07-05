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Водитель и пассажир ВАЗа погибли в результате столкновения с Chevrolet в Локнянском округе

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 июля около 18:52 на автодороге Михайлов Погост - Стрекайлово в Локнянском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной Chevrolet под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.