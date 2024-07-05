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Стали известны подробности опрокидывания автомашины из-за лося в Пскове

Стали известны подробности опрокидывания автомашины из-за лося в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, пострадавший в результате происшествия ребенок 2017 года рождения получил ушиб правого предплечья. Мальчик находился в детском удерживающем устройстве.

Водитель и пострадавший – жители Санкт-Петербурга.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 14 июля в 23.50 на 290-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель – Псков, на территории Пскова. Водитель Skoda, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. По словам водителя, на дороге внезапно появился лось из-за которого автомобиль съехал с дороги.

Место ДТП. Дневная съемка