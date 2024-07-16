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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель BMW при движении на перекрестке задним ходом врезалась в другой автомобиль

18.07.2024 21:55|ПсковКомментариев: 0

В Пскове водитель BMW при движении на перекрестке задним ходом врезалась в другой автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло вечером 17 июля на улице Юбилейной напротив дома №19 по улице Кузбасской Дивизии.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Водитель BMW X3, женщина 1985 года рождения, при движении задним ходом совершила наезд на Skoda Octavia под управлением женщины 1987 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Водитель BMW в объяснении сообщила, что двигалась по улице Юбилейной в сторону улицы Коммунальной, впереди произошла авария. Поскольку не было возможности двигаться вперед, она включила заднюю передачу и услышала удар.

Добавим, в момент ДТП часть улицы Юбилейной была закрыта на ремонт. Количество полос для движения было уменьшено с 5 до 3, а для движения в сторону Коммунальной была оставлена только одна полоса.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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