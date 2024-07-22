АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель Lada Largus не уступил дорогу пассажирскому автобусу и оказался на газоне. ФОТО

В Пскове водитель Lada Largus не уступил дорогу пассажирскому автобусу и оказался на газоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля в 14.00 на Рижском проспекте у дома №57б.

Водитель Lada, мужчина 1957 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу МАЗ под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения.

Автобус двигался по маршруту №55, в салоне находились пассажиры. Маршрут обслуживает предприятие «АЛЮР-Авто».

Водитель легкового автомобиля привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения). Штраф 500 рублей.