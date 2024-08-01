АвтоМир / Происшествия / ДТП

Грузовик растерял трубы после столкновения с фурой на трассе «Псков»

Грузовик растерял трубы после столкновения с фурой на трассе «Псков». Содержимое грузового отсека заполнило проезжую часть на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15.30 днем 1 августа поступил сигнал об аварии на 34-ом километре трассы Р-23 «Псков» (Киевское шоссе).

По предварительным данным, столкнулись «Газель» и большегруз. В результате на проезжую часть высыпался груз, заняв одну полосу. Никто не пострадал, пишет 47news.

Судя по кадрам с места, из «Газели» высыпалось что-то похожее на фрагменты труб. Количество деталей исчисляется десятками.