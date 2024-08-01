АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водителю из Порхова, по вине которого в ДТП пострадал пассажир, грозит лишение свободы

Мужчину, по вине которого в ДТП пострадал пассажир, будут судить в Порхове. Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении водителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного первой частью 264 статьи УК РФ (т. е. нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека).

В ходе предварительного расследования было установлено, что 19 апреля 2024 года обвиняемый ехал по автомобильной дороге Великий Новгород - Порхов на автомобиле Renault Laguna вместе с пассажиром. Помехой для водителя стали погодные условия: он передвигался по населённому пункту в условиях дождя со снегом. Несмотря на это мужчина превысил разрешённую правилами дорожного движения скорость – 100 км/ч. Автомобиль находился не в лучшем состоянии, ведь протектор летних шин был изношен.

Обвиняемый совершил съезд в кювет, где автомобиль неоднократно перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир, который находился в машине, но не был пристёгнут ремнём безопасности. Он получил множественные переломы рёбер, позвоночника и костей основания черепа.

Согласно первой части 264 статьи УК РФ, водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.