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Пьяный водитель скутера въехал в инвалида на велосипеде в Пскове

Столкновение скутериста и велосипедиста произошло на улице Народной в Пскове вечером 5 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

При движении через дворовую территорию водитель скутера 1965 года рождения в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с задней частью трехколесного велосипеда 29-летнего молодого человека. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Велосипедист отказался от оформления ДТП и пояснил сотрудникам полиции, что медицинская помощь ему не требуется.

На скутериста составили административный протокол за управление транспортом в нетрезвом виде. В ближайшее время протокол будет направлен в суд для принятия законного решения.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, велосипедист имеет инвалидность.