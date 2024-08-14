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Пьяная женщина устроила ДТП в Печорском районе, пострадали двое

Пьяная женщина устроила дорожно-транспортное происшествие на автодороге Неелово - Кудина Гора - Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 17 августа около 21.45 на 33-м километре автодороги в районе деревни Горохово Печорского округа.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Xray, женщина 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали пассажиры. Женщина 1965 года рождения госпитализирована; мужчина 1979 года рождения не госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.