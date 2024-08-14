В Бежаницах мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

В Бежаницком районе погиб мотоциклист. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, в поселке Бежаницы на улице Смольной произошло столкновение автомобиля «Нива» под управлением мужчины 1966 года рождения и мотоциклиста.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По информации ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП поступило 20 августа в 8.02.