АвтоМир / Происшествия / ДТП

Устроившего массовое ДТП на Ольгинском мосту водителя Hyundai привлекли к ответственности за несоблюдение дистанции

Водителя автомобиля Hyundai, устроившего массовое дорожно-транспортное происшествие на Ольгинском мосту в Пскове, привлекли к административной ответственности за несоблюдение дистанции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение четырех автомашин произошло 25 августа в 20.50 поблизости от дома №1 по улице Советская.

Водитель Hyundai Solaris, мужчина 1995 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего Chang под управлением женщины 1963 года рождения, совершил с ней столкновение. Chang врезался в Toyota RAV4 — под управлением мужчины 1995 года рождения, а тот врезался в Mercedes-Benz, за рулем которого был мужчина 1979 года рождения.

На момент оформления в ДТП не было пострадавших. Сейчас полиция проверяет информацию о последующем обращении водителя Changan в медицинское учреждение.

Водитель Hyundai привлечен к ответственности по статье 12.15 часть 1 КоАП РФ за несоблюдение дистанции, оштрафован на 1500 рублей.