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Пассажирка ВАЗа погибла после наезда на дерево в Псковском районе

Женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 52-м километре автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Псковском районе 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району

Около 5:00 мужчина 2000 года рождения за рулем ВАЗ на закругленном участке дороги не справился с управлением, совершил съезд в кювет, где наехал на дерево. В результате ДТП женщина 2006 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Водитель в тяжёлом состоянии доставлен в Псковскую областную больницу.

Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району призывает водителей транспортных средств соблюдать скоростной режим.