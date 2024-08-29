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Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина

В Госавтоинспекции Пскова уточнили информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в столкновении легковой автомашины и автобуса 30 августа в 16.25 пострадали четыре человека.

Одна из пострадавших – водитель легковой автомашины. Трое остальных – это пассажиры автобуса: женщина 1995 года рождения и ее ребенок 2023 года рождения, женщина 1972 года рождения. Не госпитализированы.

Водитель Mitsubishi Space Star, женщина 1975 года рождения, находилась в состоянии алкогольного опьянения – 1,300 мг/л. При движении со стороны Запсковья выполняла поворот направо на Ольгинский мост, выехала на полосу встречного движения и врезалась в рейсовый автобус «Нефаз» под управлением псковича 1989 года рождения. Водитель автобуса трезвый.

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Ранее сообщалось о большем количестве пострадавших.