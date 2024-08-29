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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшим младенцем в Плюсском районе

Прокуратура области контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 2 сентября в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в Плюсском районе между деревнями Детково и Сеглицы водитель автомобиля Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения на закругленном участке дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, столкнувшись с деревом. В результате пострадал новорожденный, который госпитализирован в медицинское учреждение.

Принятие процессуального решения поставлено на контроль в прокуратуре области.