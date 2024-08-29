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Несовершеннолетний велосипедист пострадал во время ДТП в Великих Луках

Несовершеннолетний велосипедист 2016 года рождения пострадал во время ДТП в Великих Луках 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на улице Дружбы в Великих Луках. Велосипедист при пересечении проезжей части по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, предварительно не спешившись, столкнулся с ВАЗ-21154 под управлением местного жителя 2000 года рождения.

«В результате велосипедист получил ушибы и ссадины. Не госпитализирован. Проводится проверка», - рассказали в полиции.