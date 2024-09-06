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В Пскове сбитую микроавтобусом девушку отпустили домой из медучреждения

Сбитая на улице Инженерной в Пскове в субботу, 7 сентября, девушка отпущена домой из медучреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября в 19.30.

Видео с камер Pskovline

Водитель Fiat Ducato, мужчина 1967 года рождения, при проезде регулируемого перекрестка допустил наезд на девушку 2004 года рождения, которая пользовалась преимуществом в движении.

В результате ДТП пострадавшая доставлена в медучреждение, после отпущена. Получила ушибы и ссадины.

Водитель трезвый. В объяснении сотрудникам полиции он сообщил, что въехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, а во время движения «произошла смена сигнала светофоров».

Водитель микроавтобуса привлечен к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходу).