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Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе

Водитель Chery и два его пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе сегодня, 9 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский», авария случилась в 12.40 на 663-м км дороги Устюжно - Великие Луки - Невель.

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, водитель 1987 года рождения за рулем Chery Tiggo превысил скорость, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал водитель и два пассажира 1985 и 1990 годов рождения. Из них женщине и самому виновнику происшествия потребовалась госпитализация. Второй пассажир проходит амбулаторное лечение.

Напомним, ранее на автомобильной дороге Устюжно - Великие Луки - Невель фура «Великолукского мясокомбината» сбила мотоциклиста.