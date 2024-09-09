АвтоМир / Происшествия / ДТП

Контролер пострадала в Пскове после столкновения автобуса с автомобилем

Контролер пострадала в автобусе в Пскове после столкновения с легковым автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 10 сентября в 7.40 на улице Инженерной у дома №103.

Мужчина 1952 года рождения за рулем Renault Duster заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ. В результате произошло падение пассажира - женщины 1997 года рождения.

Из медицинского учреждения отпущена. Водители трезвые.

Уточняется, что пострадавшая – контролер.