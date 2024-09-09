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Бастрыкин взял на контроль ДТП с участием псковича на самокате и пятилетнего мальчика

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании ребенка в результате наезда на него мужчины на электросамокате в городе Санкт-Петербурге, сообщается в группе «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщается, что 11 сентября в городе Санкт-Петербурге 38-летний мужчина на самокате сбил пятилетнего мальчика в пешеходной зоне на проспекте Наставников. Пострадавший госпитализирован.

В главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина - это неработающий житель Псковской области.