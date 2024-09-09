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Стали известны новые подробности наезда на велосипедиста на Инженерной в Пскове

Стали известны новые подробности наезда на велосипедиста на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, велосипедист получил множественные ушибы и ссадины.

Водитель в объяснении сообщила, что двигалась по улице Инженерной от улицы Индустриальной в сторону дома 115 по Инженерной со скоростью не более 40 км в час. На перекрестке с улицей Алтаева с правой стороны с темной части двора внезапно выехал велосипедист, двигался по диагонали и налетел на автомашину.

Водитель Nissan Pathfinder предприняла экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Аналогичные показания дал пассажир автомашины.

Светофор в момент ДТП находился в режиме желтого мигания.

Водитель была трезвая. Объяснений велосипедиста пока нет.

По факту ДТП продолжается проверка.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 19 сентября в 21.20 у дома 25 по улице Инженерной. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, женщина 1988 года рождения, совершила наезд на велосипедиста 2005 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу и не спешился.