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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два пешехода погибли в результате ДТП в Красногородском районе

28.09.2024 15:17|ПсковКомментариев: 0

Два пешехода погибли в результате ДТП на 32 км автодороги Опочка - Красногородск в Красногородском районе 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По предварительной информации, около 23.00 водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 2005 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов 1982 и 1983 годов рождения, которые сидели на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеходы погибли на месте ДТП. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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