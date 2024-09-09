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Два пешехода погибли в результате ДТП в Красногородском районе

Два пешехода погибли в результате ДТП на 32 км автодороги Опочка - Красногородск в Красногородском районе 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 23.00 водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 2005 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов 1982 и 1983 годов рождения, которые сидели на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеходы погибли на месте ДТП.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.