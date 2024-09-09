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Пьяный водитель Volkswagen врезался в Skoda на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Автомобиль Volkswagen с пьяным водителем врезался в Skoda на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 28 сентября в 00.03 на улице Юбилейной у дома №87А, на перекрестке с улицей Коммунальной.

Мужчина 1995 года рождения за рулем Volkswagen Jetta совершил наезд на Skoda Octavia под управлением молодого человека 2003 года рождения.

В столкновении телесные повреждения получила 17-летняя девушка - пассажирка Skoda, девушка 2007 года рождения. Осмотрена в медучреждении, отпущена.

У водителя Volkswagen выявлено состояние опьянения - 1,167 мг на литр выдыхаемого воздуха.