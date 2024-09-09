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В Пскове водитель электросамоката врезался в автомобиль на пешеходном переходе

В Пскове водитель электросамоката врезался в легковой автомобиль на пешеходном переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 29 сентября в 10.40 на Рижском проспекте, у дома №64.

Молодой человек 2007 года рождения (17 полных лет), управляя средством индивидуальной мобильности, не спешился при пересечении пешеходного перехода. Совершил столкновение с Renault Duster под управлением мужчины 1973 года рождения.

Молодой человек получил ушибы и ссадины. Не госпитализирован. Водители трезвые.

В отношении молодого человека возбуждено производство по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Проводится административное расследование