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При столкновении мопеда и грузовика на трассе «Псков» пострадал ребенок

Мопед и грузовик столкнулись на 68-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков в понедельник, 30 сентября, около 15:20. В аварии пострадали водитель мопеда и его четырехлетняя пассажирка.

Как сообщил источник в полиции, за рулем мопеда Huatian Spider 2 находился 27-летний гражданин Республики Таджикистан. Он выполнял разворот от правого края проезжей части и не уступил дорогу грузовику, пишет 47channel.

Фура Mercedes перевозила трактор и двигалась в попутном направлении под управлением 59-летнего петербуржца. Грузовик и мопед столкнулись.

В результате аварии от мопеда оторвалось колесо. Оно повредило автомобиль Honda Pilot, который двигался во встречном направлении, под управлением 43-летнего жителя Ленобласти.

В аварии пострадали 27-летний водитель мопеда и его четырехлетняя пассажирка. Мужчину и ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с различными травмами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту ДТП проводится проверка.