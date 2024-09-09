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Пенсионер насмерть сбил женщину в куньинской деревне Жижица

Пенсионер насмерть сбил женщину в деревне Жижица Куньинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский», дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября в 15:30 на 6-ом километре дороги Кадосно - Жижица.

Фотографии: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, водитель ВАЗ 21213 «Нива», мужчина 1948 года рождения, на закруглении дорожного полотна выбрал неправильную скорость и не справился с управлением.

В результате мужчина совершил наезд на дорожный знак с последующим наездом на пешехода - женщину 1957 года рождения. После - автомобиль опрокинулся на проезжую часть, а затем опрокинулся в кювет.

Пешеход погиб, водитель получил телесные повреждения.