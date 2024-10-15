АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель и пассажирка автомобиля Niva погибли в результате ДТП в Опочецком округе

Водитель и пассажирка автомобиля Niva погибли в результате столкновения с «Газелью» в Опочецком муниципальном округе 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 9:15 у деревни Заверяйка на 15-м км автодороги Опочка - Себеж произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус «Газель» и автомобиль Niva.

В результате ДТП водитель автомобиля Nivа, мужчина 1970 года рождения, и пассажирка 1947 года рождения погибли, пассажирка 1949 года рождения и водитель «Газели», мужчина 1986 года рождения, пострадали.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, на место выехал врио начальника областной Госавтоинспекции полковник полиции Владимир Папорт. Проводится проверка и уточнение всех обстоятельств происшествия