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Появились фотографии с места наезда грузовика на газовую трубу в Пскове

Появились фотографии с места наезда грузовика на газовую трубу в Пскове. Фото опубликовал Telegram-канал «Псков. За рулём».

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №6, корпус 1 по улице Экипажа Гудина 15 октября в 14.30.

По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «МАЗ» с поднятым кузовом самосвала, совершил наезд на газовую трубу, расположенную над дорогой общего пользования.

Пострадавших нет. На место происшествия были вызваны газовые службы.