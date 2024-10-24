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В Пскове мужчина пострадал в ДТП с грузовиком и отказался от госпитализации

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков произошло на третьем километре автомобильной дороги «Северный обход» в Пскове вчера, 27 октября. Один из водителей пострадал, но отказался от госпитализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участниками происшествия стали водитель автомобиля «ГАЗ», мужчина 1996 года рождения, и водитель автомобиля «ГАЗ САЗ», мужчина 1993 года рождения. На перекрёстке неравнозначных дорог мужчина, управляющий автомобилем «ГАЗ», не уступил дорогу транспорту, который пользовался в данной ситуации преимуществом. В результате данного нарушения произошло ДТП.

При аварии пострадал мужчина 1996 года рождения, но отказался от помощи и госпитализации. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.