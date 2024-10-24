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В Печорском округе мужчина на Nissan угодил в кювет и въехал в дерево

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет на автомобильной дороге Киршино - Лисье в Печорском муниципальном округе вчера, 27 октября. Водитель пострадал и был госпитализирован. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вчера в 14:00 на первом километре автомобильной дороги Киршино - Лисье мужчина 1972 года рождения на автомобиле Nissan не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.