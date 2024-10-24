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Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся

Виновник дорожно-транспортного происшествия на Крестовском шоссе в Пскове 1 ноября скрылся с места инцидента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

По предварительным данным, в 20:20 на Крестовском шоссе в районе дома №46 неустановленный водитель на Opel Astra G совершил наезд на Volksvagen Sharan, которым управлял мужчина 1985 года рождения.

Водитель Opel с места ДТП скрылся, машина помещена на специализированную стоянку. Проводится административное расследование.